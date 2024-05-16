Выход в свет: Виктория Боня привела дочь-иностранку на вечеринку к Бузовой

Фото: Shootpix / ABACA / ТАСС

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Какой наряд телеведущая выбрала для своей 12-летней наследницы?

Телеведущая и блогер Виктория Боня пришла на вечеринку певицы Ольги Бузовой с дочерью Анджелиной Смерфит, приехавшей погостить в Москву из Монако. Об этом рассказал корреспондент издания Газета.ру.

Звезда посетила мероприятие, посвященное 20-летию телевизионной карьеры Бузовой, в корсете цвета хаки. Для дочери же была выбрана меховая объемная накидка. К слову, в Европе активно проводятся различные мероприятия, популяризирующие бережное отношения к животным. Одежда из натурального меха и кожи там не популярна.

Также в своем личном блоге Виктория Боня показала подписчикам процесс приготовления к мероприятию. Парикмахер накручивал юной наследнице телеведущей локоны.

Известно, что мероприятие прошло в баре «Шаляпин». Там также присутствовали Валерия и Иосиф Пригожин, Алена Водонаева, Карина Нигай, Алена Жигалова, Роман Каграманов, Карина Кросс и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что оскандалившуюся Боню отказались пускать в Монако. По ее словам, из-за запланированной пластической операции в США она не смогла вовремя оформить визу.