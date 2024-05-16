Камера 8×12 и кипятильник: в ОНК раскрыли условия содержания генерала Кузнецова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Главный кадровик Минобороны РФ обвиняется в получении взятки.

Начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в беседе с журналистами.

«Юрий Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России („Лефортово“). Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы он отказался», — сказал он.

Мельников добавил, что не знает, почему Кузнецов отказался общаться с наблюдателями. Сейчас генерал находится в камере площадью восемь на 12 квадратных метров. Соседа у него пока нет. В камере имеется телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.

После прохождения карантина генерала поместят в камеру с несудимым соседом. Вероятно, это произойдет через десять дней. Кузнецову за это время нужно будет пройти ряд медицинских исследований и анализов, а также пообщаться с психологом.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова по месту жительства были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства Следственный комитет суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защита главного кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест.