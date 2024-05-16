В Черном море уничтожены 11 украинских катеров, следовавших в направлении Крыма

Фото: Виталий Невар / ТАСС

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Удары по целям наносила морская авиация ВМФ России.

Российские военные обнаружили и уничтожили в Черном море более десяти украинских безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 14:00 в западной части акватории Черного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, безэкипажные катера ВМС Украины», — говорится в сообщении.

Для нанесения ударов вылетала авиация Военно-морского флота (ВМФ) России В результате были уничтожены 11 катеров противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска в ночь на 16 мая пресекли попытки боевиков Украины совершить террористические атаки на объекты в пяти регионах России.