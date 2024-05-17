Последствия серьезнее: врач объяснил разницу между мужским и женским алкоголизмом
Психиатр Муталиев: женщинам сложнее вылечиться от алкоголизма
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
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Как общественное мнение усугубляет процесс лечения от пагубной привычки?
Лечение алкоголизма у женщин может осложниться предвзятым отношением со стороны общества. Об этом рассказал врач-психиатр Тимур Муталиев. Также он объяснил разницу между мужской и женской зависимостью.
«Женщины обычно испытывают более быстрое увеличение толерантности к алкоголю и развитие физической зависимости. Они также более подвержены алкогольным осложнениям, таким как цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания, а также психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства», — рассказал психиатр в беседе с изданием Газета.ру.
Тимур Муталиев объяснил, что алкоголизм в обществе чаще воспринимается именно как мужской порок. По этой причине к женщинам, страдающим от зависимости, может возникнуть заранее предвзятое отношение, что может усложнить лечение.
Доктор также уточнил, что и избавление от алкоголизма у дам может осложняться более быстрым развитием зависимости.
«Важным аспектом успешного лечения является также поддержка от близких, а также вовлечение в программы восстановления и групповую терапию, где женщины могут обмениваться опытом и получать поддержку от людей, которые прошли через аналогичные трудности», — подчеркнул специалист.
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