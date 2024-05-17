«Слова сочувствия не нужны»: Алекса снова пережила замершую беременность

Фото: Instagram* / aleksa___official

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Певица уже переживала подобный случай в 2021 году.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса (Александра Чвикова) призналась, что ей пришлось снова пережить замершую беременность. Об этом знаменитость рассказала в своих социальных сетях.

Согласно словам Алексы, она сделала очередную попытку стать мамой, но беременность опять замерла. Звезда отказалась раскрывать подробности, отметив, что не привыкла выставлять все напоказ.

«В моей жизни произошла еще одна замершая беременность. Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни, и это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее», — написала она.

Первый раз исполнительница переживала подобный случай в 2021 году.

В феврале этого года певица вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Супруги откладывали свадьбу с 2020 года, но наконец-то пошли под венец. У пары есть общая дочь Адриана, которая родилась в апреле 2021 года. Еще одного ребенка, к сожалению, сделать не получилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как свекровь Алексы может избавиться от долга.

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