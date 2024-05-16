Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Киевский режим лишился и 25 беспилотников.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне спецоперации три украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации на Украине.

Помимо трех МиГ-29, бойцы армии России сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киевский режим также лишился семи ракет ATACMS и «Точки-У», пяти реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», пяти управляемых авиационных бомб Hammer и четырех противорадиолокационных ракет HARM.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона» в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

* — террористическая организация, запрещенная в России