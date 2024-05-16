Российский фонд прямых инвестиций откроет офис в китайском Харбине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Jianfei; 5-tv.ru

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Организация представит много инициатив, в том числе в технологической сфере.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) откроет офис в китайском городе Харбин. Об этом сообщил в беседе с журналистами директор фонда Кирилл Дмитриев.

«Завтра, соответственно, мы перемещаемся в Харбин, мы там открываем наш офис. Харбин будет одним из ключевых центров для взаимодействия с Россией», — объявил глава РФПИ.

Ожидается, что в Харбине РФПИ представит множество различных новых инициатив в различных сферах — в том числе и в технологической.

«Сегодня очень много обсуждалось, что именно такое инвестиционное сотрудничество лежит в основе взаимоотношений России и Китая, соответственно, РФПИ здесь играет очень важную роль», — подчеркнул руководитель российского фонда.

Совместно с партнерами из КНР уже было инвестировано в более 50 разработок, которые важны для граждан России. По большей мере, это инфраструктурные проекты, по ним ежегодно путешествуют свыше 25 миллионов человек. Благодаря этому сотрудничеству уже создано свыше 600 тысяч рабочих мест.