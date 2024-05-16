Путин и Си Цзиньпин выступили против затягивания конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Москва и Пекин сегодня приняли заявление об углублении сотрудничества.

Россия и Китай выступили против затягивания конфликта на Украине и его перехода в неконтролируемую фазу. Об говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Текст документа обнародован на сайте Кремля.

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Россия приветствует готовность Китая исполнять конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Для этого, уверены Москва и Пекин, следует устранить первопричины кризиса и придерживаться принципа неделимости безопасности.

Кроме того, Пекин и Москва заявили о готовности к наращиванию стратегического взаимодействия в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Стороны рассчитывают на укрепление многопланового сотрудничества с этими государствами и их объединениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства. Подписание документа состоялось после совместных переговоров лидеров в Пекине. Они прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. В общей сложности переговоры продлились примерно 2,5 часа.