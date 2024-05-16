Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова
Дарья Евстрахина 212 0
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Журналист спокойно стоял в ходе освещения митинга против проводимой послом Евросоюза в РФ Роланом Галарагом конференции «День Европы», однако как-то все же помешал «дипломату».
Посол Норвегии Роберт Квиле толкнул журналиста «Известий» Артура Ишпулатова. Инцидент произошел в Москве во время работы корреспондента на митинге против проводимой послом Евросоюза в России конференции «День Европы». Момент попал на видео, кадрами делится 5-tv.ru.
Ишпулатов работал на мероприятии, спокойно проходил мимо, не мешая послу, но Квиле отреагировал не по-дипломатичному агрессивно.