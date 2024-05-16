Владимир Путин и Си Цзиньпин могут обсудить создание финансовой схемы без участия доллара

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Эксперт считает, что главы государств будут основываться на двух валютах — рубль и юань.

Президент России Владимир Путин совершил свой первый после инаугурации зарубежный визит. Российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Финансовый вопрос будет одним из главных в повестке переговоров, считает востоковед Юрий Тавровский в беседе с «БИЗНЕС Online».

«В наших отношениях есть еще реальные проблемы, которые наверняка найдут отражение. Это прежде всего финансовые вопросы. Под давлением американцев китайские банки прекращают работу с нашими банками. Тут необходимы и политические решения на уровне руководителей стран, и какие-то реальные ходы», — сообщает эксперт.

По мнению Тавровского, обсуждение вопроса расчетов между странами началось более десяти лет назад и тогда речь шла о создании совместных финансовых институтов. Но Центробанк и Минфин РФ отказались от реализации этих идей, считает эксперт.

Востоковед отметил, что совместная система должна работать без участия доллара, так как с ним в ее процессы вмешается и Вашингтон. Санкций от Запада финансовая схема может избежать, если останется в секрете.

Процессы уже частично происходят, ведь в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов долларов, подчеркивает эксперт. Значит расчеты ведутся.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как иностранные СМИ отреагировали на визит Путина в Китай.