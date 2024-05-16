В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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Только вчера произошло покушение на премьера Словакии.

Полиция Сербии задержала мужчину за угрозы президенту республики Александру Вучичу. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вучича шокировало покушение на его «друга», премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было совершено 15 мая. В словацкого политика несколько раз выстрелили, он получил три ранения — в живот, грудь и конечности. После случившегося Вучич заявил, что молится за Фицо.

СМИ писали, что напавшим на Фицо мог быть известный словацкий писатель Юрай Чинтула. По некоторой информации, он стрелял из короткоствольного оружия, которое официально было зарегистрировано. После задержания мужчина объяснил свой поступок несогласием с действиями правительства.