🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 мая, постарайтесь не говорить лишнего в начале дня. Подумайте дважды, стоит ли делиться своими планами с малознакомыми людьми, рассказывать о своих чувствах тем, кому они не слишком интересны. Не исключено, что позже вы пожалеете о своей откровенности.

♈ Овны

Звезды советуют доверять, но проверять — сейчас кто-то захочется воспользоваться вами, а вы и не заметите. Поэтому не прогибайтесь и не давайте вами манипулировать. Важно в этот день думать о своем здоровье — иммунитет сдает позиции. Поднимайте его витаминами и спортом. А еще полезно гулять на свежем воздухе и меньше стрессовать из-за агрессивных людей.

Космический совет: жизнь принесет вам приятные сюрпризы.

♉ Тельцы

Звезды будут посылать вам зашифрованные знаки и ответы. Придется поломать голову, чтобы было понятно, что именно хотела вам сказать Вселенная. Кто-то уважаемый вами может разочаровать, но не стоит его винить в этом — возможно, обстоятельства были не на его стороне. А вот какие-то ваши мечты могут исполниться уже сегодня. Главное — двигаться быстро и хвататься за возможности.

Космический совет: дарите добро окружающим.

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♊ Близнецы

Вам будет нелегко общаться как с близкими, так и с незнакомцами. Поэтому выбирайте одиночество, если это возможно. А если нет, уйдите туда, где будет спокойно и легко. Кто-то в этот день будет плести интриги за вашей спиной. Иуду будет легко вычислить, но наказать за это — невозможно. Он слишком неуловим. Сейчас вы будете зависеть от коллег — только они будут вам помогать. Но в этом нет ничего плохого — позже вы отдадите им «долг».

Космический совет: ничто не находится вне вашей досягаемости.

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♋ Раки

Важно разговаривать с людьми разного калибра — друзья поднимут настроение, а вот те, кто выше, могут дать хороший совет. Не стоит сегодня вариться в гуще событий — лучше держаться где-то в стороне, но наблюдать за происходящим. Да, вы не любите уходить на второй план, но сейчас иначе никак, если не хотите нажить себе дополнительные проблемы и трудности.

Космический совет: дарите и получайте любовь.

♌ Львы

Проблема этого дня — мелочи, которые то и дело будут путаться под ногами. Но не стоит их игнорировать, обращайте внимание и пытайтесь исправить. Общаться о финансах и будущем очень даже полезно — сможете понять, куда катится мир и как бежать в ногу со временем. Только смотрите на все ситуации позитивно, но рационально — тогда вы поймете, как воспользоваться обстоятельствами.

Космический совет: пробудите свои сильные стороны.

♍ Девы

Мнения сегодня будут очень важны. Именно чужой взгляд на вещи поможет вам подкорректировать планы. Планируя будущее, обязательно сверьтесь со сценарием вашего возлюбленного или родственников — возможно, вы выберите совершенно противоположный путь. И не стоит ставить кого-то на пьедестал — вскоре вы можете серьезно разочароваться в этом человеке.

Космический совет: уделяйте время тому, что вас радует.

♎ Весы

Вас будет засасывать в сложные ситуации, выбраться из которых будет не так-то просто. Но если вы проявите гибкость, то день пройдет без особых сложностей. Полезно думать о здоровье — сейчас ваш иммунитет стремится к нулю и нужно всеми силами поднимать его. Обязательно закупитесь витаминами и чаще выходите на улицу подышать свежим воздухом — это поможет чувствовать себя лучше.

Космический совет: освободите место для нового.

♏ Скорпионы

Деньги сегодня лучше не тратить — в будущем они вам очень понадобятся. А если выбираете подарок, обязательно покупайте то, что не ударит по вашему кошельку, ведь главное — внимание. Не стоит проводить этот день дома — лучше чаще общайтесь, ходите на мероприятия и знакомьтесь. Это не только поднимет настроение, но и повернет вашу жизнь в новое русло.

Космический совет: не стыдитесь заботы о себе.

♐ Стрельцы

Сидеть на попе ровно в этот день воспрещается — обязательно сходите в новое место, пообщайтесь с интересными людьми, познакомьтесь. Это не только поднимет настроение и скрасит будни, но и поможет вам посмотреть на многие вещи под другим углом. Поговорите с теми, с кем недавно поссорились, — сегодня вы сможете найти компромисс и вновь сплотиться.

Космический совет: не сопротивляйтесь переменам

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♑ Козероги

Вам нужна твердая почва под ногами, но определенность еще не скоро появится в вашей жизни. Так что держите себя в руках и верьте в счастливое будущее. В разговорах не стоит переходить на сложные темы, которые могут стать яблоком раздора. Лучше говорите о вещах, о которых нет смысла спорить. Обязательно займитесь тем, до чего прежде не доходили руки — самое время.

Космический совет: отбросьте старые убеждения.

♒ Водолеи

Скорее идите в магазины шопиться — сегодня вы купите именно то, о чем мечтали. При этом много денег вы не потратите. Полезно также купить бытовую технику — в будущем хорошего момента для этого не подвернется. В этот выходной звезды советуют встречаться и общаться — новые мысли в голове подтолкнут вас к чему-то новому и невероятному, перезагрузят вашу жизнь.

Космический совет: уделите время семье и домашним делам.

♊ Рыбы

Не стоит сидеть дома — сходите в гости к друзьям или на какое-то мероприятие. Дело в том, что именно сегодня вы можете завести полезные знакомства или новый пылкий роман. Если нужно немного поработать — учитывайте детали, ведь именно они в этот день испортят всю картину. Но не стоит засиживаться за делами — сейчас нужно расслабляться и заряжаться энергией, а не расходовать ее.

Космический совет: вы достойны получать любовь и заботу.

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