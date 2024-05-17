Оставь Федота в покое: ТОП-5 легких способов остановить икоту

Фото: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD

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Порой для избавления от назойливой проблемы нужно буквально собрать всю силу в кулак, а добить ее, оказывается, способно простое средство.

Икота нередко застает человека в самый неудачный момент, а ученые продолжают разводить руками, когда от них требуют указать первопричину этой проблемы. URA.RU подобрал самые эффективные и простые способы борьбы с икотой, которые не имеют никаких противопоказаний.

Показать язык

Для борьбы с икотой можно сильно вытянуть вперед язык, удерживая его в таком положении как можно дольше. Порой стоит прибегнуть и к другим «фокусам» — взять пальцами кончик языка и аккуратно потянуть его несколько раз, главное перед этим не забыть помыть руки.

Выпить стакан холодной воды

Стакан холодной воды может помочь в борьбе с икотой, но есть важный нюанс — нужно быстро пить маленькими глотками без остановок. Для большей эффективность можно делать это через трубочку, надежно зажав уши ладонями или же просто наклонившись вперед.

Собрать всю волю в кулак

Порой воды может быть недостаточно, тогда человек может сильно разозлиться, но бить по столу не обязательно — можно просто сильно сжать пальцы в кулак. Кроме того, побороть икоту способен даже большой палец — надавите им на ладонь другой руки, появившийся дискомфорт отвлечет нервную систему.

Съесть немного сахара

Поместите на язык немного сахара, пусть он немного раствориться, а потом — проглотите. Этот способ меняет ритм дыхания, позволяя диафрагмальным нервам «перезагрузиться». Ингредиент можно заменить чайной ложкой меда или арахисовой пасты, просто рассасывайте что-либо из этого во рту.

Задержать дыхание

При условии, если нет времени на поиск воды или сахара, можно просто глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 10-20 секунд — это нужно делать вплоть до прекращения икоты.

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