Собирайте чемоданы! Раскрыты 5 способов сэкономить на путешествии

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Как сохранить деньги в кармане и при этом полноценно отдохнуть?

Лето совсем близко, а значит настало время путешествий. Но как же сэкономить, если в сезон отпусков цены только поднимаются. Все просто — существуют лазейки, которые помогут сократить расходы и при этом хорошо отдохнуть. О них рассказала эксперт в сфере туризма Татьяна Хусаинова в беседе с изданием Lenta.ru.

Вечерние рейсы

Экономить нужно начинать с билетов. На их стоимость влияет день недели и время суток. Поэтому, как правило, выгоднее покупать билеты на ночные и вечерние рейсы в начале недели.

«Большинство авиакомпаний предоставляют скидки в выходные дни и в понедельник. Однако у разных перевозчиков могут быть разные условия, поэтому лучше планировать поездку за несколько месяцев и отслеживать предложения», — добавила турагент.

Общественный транспорт

Также из аэропорта до отеля выгоднее добираться не на такси, а на общественном транспорте, например, на автобусе. Это как минимум в десять раз дешевле. Также хороший вариант для компании — аренда автомобиля.

Место проживания

Татьяна Хусаинова рекомендует выбирать жилье за пределами туристического центра города. Самый бюджетный вариант — хостел. Для большой компании будут выгодны апартаменты с кухней — там и еду можно самим приготовить.

Внимание на местных

Питание может быть очень дорогим, поэтому следует обратить внимание на то, куда ходят питаться местные. Обычно это небольшие кафе или стрит-фуд. К тому же, можно сэкономить, готовя в арендованных апартаментах.

Дополнительные затраты

Значительно сохраняет деньги в кармане экономия на дополнительных расходах. Например, можно не покупать SIM-карту, используя бесплатный Wi-Fi в отеле и кафе. А достопримечательности можно посещать и бесплатно, а не в составе экскурсионной группы.

«В любом городе вы найдете множество локаций, которые можно посетить абсолютно бесплатно или за небольшую плату», — отметила турагент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, где россияне планируют провести летний отпуск.