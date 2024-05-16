Путин в Китае: как прошла торжественная церемония встречи российского лидера

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Огромная делегация, масса важнейших тем, переговоры — официальные и неформальные. От их итогов зависит геополитическая обстановка во всем мире.

А до этих переговоров Владимира Путина торжественно встретил китайский лидер Си Цзиньпин у Дома народных собраний. За тем, как все происходило, следил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Последние минуты до торжественной встречи президента России. По Дому народных собраний принимающая сторона ходит строем. Учтена каждая деталь. Каждая соринка на счету.

В Доме народных собраний будут проходить большинство мероприятий с участием президента Владимира Путина. В частности, переговоры в широком составе. Ковровую дорожку подготовили к их началу.

Рядом уже готовится к встрече русско-китайский отряд детей. Только отличники — ученики 60-й школы Пекина и дети работников посольства.

Правда, русский текст, оказалось, учили зря. Приветствие было только на китайском.

На китайском оно означает «Добро пожаловать!»

К тому моменту, когда к Дому народных собраний прибывает кортеж российского президента, все элементы уже отточены до мелочей. Си Цзиньпин встречает Владимира Путина у подножья лестницы.

Потом — представление делегаций. Жать руки пришлось долго. В переговорах участвует большое количество министров и советников. После российский и китайский лидеры занимают места для торжественной коды.

Встреча очень торжественная, звучит гимн, палят пушки.

Как это обычно бывает, переговоры лидеры начали еще по пути в зал. Слышно было: проходя длинными коридорами Дома собраний, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали виды на урожай.

Сельское хозяйство — одна из сфер, где Россия и Китай сотрудничают наиболее плотно. Говорить об этом продолжили во время встречи в узком составе.

«Уважаемый Си Цзиньпин, дорогой друг! Искренне рад спустя полгода встретиться с Вами. Благодарю за Ваше поздравительное послание. И спасибо большое за приглашение», — заявил Путин на встрече.

«В 2023 году товарооборот увеличился почти на четверть, достиг 227 млрд долларов. Китай является нашим главным торговым партнером, Россия вышла в прошлом году на четвертое место в списке торговых партнеров КНР. Свою роль сыграло утверждение плана развития по итогам Вашего визита. В числе приоритетов — энергетика, сельское хозяйство, об этом по дороге уже начали говорить. Наше сотрудничество в мировых делах выступает стабилизирующим фактором, отстаиваем миропорядок», — отметил Путин.

У Владимира Путина и Си Цзиньпина сегодня насыщенный переговорный день. Сначала в узком, затем в расширенном составе. Потом еще будет заявление для прессы, концерт и разговор тет-а-тет. Круг тем для обсуждения огромен. Новый миропорядок и безопасность в том числе. Об этом в эксклюзивном интервью нам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украинский кризис — тоже на повестке. У Китая есть свой мирный план. Лидеры стран его обсудят.

Песков, в частности, заявил, что обсуждение «мирной» украинской инициативы в Швейцарии не имеет перспектив.

Впереди у лидеров еще много задач. Рабочий день завершится довольно поздно. Затем Владимир Путин отправится Харбин, где посетит ЭКСПО.