«Отношения Москвы и Пекина являются серьезным балансирующим элементом»

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Дмитрий Песков — о взаимодействии с КНР, вторичных санкциях и перспективах мирных переговоров по Украине.

Владимир Путин 16 мая начал свой официальный визит в Пекин со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первая зарубежная поездка российского президента после вступления в должность. Россия и Китай выстраивают отношения, направленные не на конфронтацию с третьими странами, а исключительно на повышение благосостояния народов двух стран.

Для РФ сегодня КНР является стратегическим партнером номер один, в том числе Москве импонирует видение второй стороны на возможные перспективы мирного урегулирования на Украине, обо всем этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту МИЦ «Известия» Виктору Синеоку. Подробнее — в материале.

«Наши отношения с Китаем не направлены ни против кого»

Дмитрий Сергеевич, я, если можно, начну с самой главной новости, помимо переговоров, с покушения на премьера Словакии, Роберта Фицо. Президент даже направил слова поддержки. Как мы к этому относимся? Как Россия к этому относится? Готовы ли мы оказать поддержку в расследовании, может быть врачебную какую-нибудь?

— Действительно, отправлена телеграмма, где президент выразил сочувствие, где президент пожелал сил премьер-министру, чтобы справиться с этой ситуацией, чтобы спасти свою жизнь. Мы решительным образом осуждаем это нападение. Считаем его абсолютно неприемлемым.

Это, действительно, большая трагедия. Надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться из этой ситуации. Поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Каких-либо обращений о помощи в расследовании не было, хотя мы слышали заявления со словацкой стороны о том, что это имеет политический подтекст, эта попытка убийства одного из членов руководства страны. Мы, конечно, полностью это осуждаем.

Если вернуться к повестке, поездка в КНР — это первый зарубежный визит Владимира Путина после вступления в должность. Об этом уже сказано в статье, с которой Владимир Путин выступал. Скажите пожалуйста, насколько важно было поехать в Китай российскому президенту? И специально ли было сделано так, что Си Цзиньпин посетил Россию на 10-й день после вступления в должность и Владимир Путин посещает Китай на 10-й день после вступления в должность?

— Это совпадение. Но которое наверняка исполнено некоего символизма. Почему Китай? Китай является нашим стратегическим партнером и страной номер один в плане торгово-экономического оборота. Действительно, объем нашей торговли с Китаем за прошлый год превысил $220 млрд, китайцы считают, что это $240 млрд, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик — это важно для нас, это важно для китайцев. Кроме того, только что, выступая на переговорах в узком составе, президент сказал, что наши отношения с Китаем носят не конфронтационный характер и их уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений.

Они не направлены ни против кого, не направлены против третьих стран и преследуют единственную цель — повышение благосостояния народов наших двух государств. Кроме того, взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов, в контексте международных организаций является серьезным балансирующим элементом. Элемент, который балансирует и так неспокойную международную повестку дня, наполненную конфликтами международную повестку. Именно поэтому Китай стал первый страной, которую Путин посетил и посещает сейчас с государственным визитом.

«Система координат международной безопасности меняется»

От России и Китая сейчас ждут новой структуры глобальной безопасности. Это станет или стало может быть уже предметом переговоров, и какой эта структура должна быть?

— Ответа на этот вопрос пока нет. Разумеется, и Россия, и Китай имеют свою точку зрения. Россия и Китай понимают, что нынешняя система координат в международной безопасности меняется и на ее место должна прийти система более справедливая.

Система, которая зиждется на принципе неделимости, безопасности, где одни страны не решают проблемы своей безопасности за счет других. Где принимаются во внимание взаимные нарекания, взаимные обеспокоенности, где господствует взаимное уважение и где все руководствуются международным правом, а не правилами, установленными кем-то в угоду кого-то.

У китайцев есть своя мирная инициатива по конфликту на Украине, они об этом неоднократно говорили. Стало ли это предметом обсуждения? Как Россия к этой инициативе относятся?

— Украина обязательно будет обсуждаться. В целом мы приветствуем любые мирные инициативы. В том числе Москве импонирует и видение возможных перспектив и возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации китайской стороной. Конечно же, это все только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороны, которая на самом деле сейчас даже юридически исключает возможности переговоров. Процесс это длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам.

Китайцы не исключают своего участия в конференции, которая намечена в Швейцарии, которая собирает Украина с кругом стран куда Россия не приглашена. Как мы относимся к тому, что китайцы в этом участвуют и могут ли они выступить посредниками в этом обсуждении?

— Вряд ли. Сама по себе эта конференция, с нашей точки зрения, вряд ли может расцениваться, как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что в таком составе участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно. Скорее всего, это будет пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат. Именно так мы относимся к этой конференции. Что касается китайской стороны, сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить с нашей точки зрения, но это не добавит результативности именно этому мероприятию.

«Не фиксируем потенциала у Европы выйти из фарватера США»

После визита Си Цзиньпина в Европу, на Западе заговорили о том, что Китай сколачивает коалицию стран внутри Европы, которые смогут проводить собственную политику в противовес влиянию США. Мы такую тенденцию видим? Может ли этот визит расклад в ЕС изменить?

— Пока рано об этом говорить. Китай суверенное государство, которое имеет свои отношения с европейскими странами и, разумеется, они выстраивают эти отношения таким образом, каким это больше соответствует их интересам. Можем ли мы сказать, что сейчас в европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциала у европейских государств выйти как-то из фарватера Соединенных Штатов. Пока они вряд ли на это способны.

То есть, несмотря на китайский визит, ничего не изменилось?

— Китайский визит — это важное и эпохальное событие для любой страны, учитывая вес Китайской Народной Республики в мировых делах, но реальность остается реальностью на европейском континенте.

Насколько экспорт в Харбине важен для России, для президента и для наших взаимоотношений с Китаем?

— Это межрегиональное сотрудничество — это важнейший элемент наших двусторонних отношений. Огромное количество наших регионов будет представлено на этом ЭКСПО. Это предметный разговор. Собственно, это отношение региона к регионам, это вопрос развития нашего Дальнего Востока, приграничных провинций.

Собственно, еще раз повторяю — это один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но скорее, это проблемы роста. Кроме того, конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран достаточно нагло давить на Китай с тем, чтобы ограничить его в маневре по сотрудничеству с нами, но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать.

Вы имеете в виду вторичные санкции?

— Конечно.

А для китайцев это проблема расчета, да?

— Безусловно, безусловно.

Как это решается?

— Путем диалога, путем поисков таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне.