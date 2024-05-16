Американские горки: чем для организма человека опасны резкие изменения погоды

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Как майский снег способен вызвать обострение хронических заболеваний?

Резкие изменения в температуре напрямую связаны со здоровьем человека, о чем с изданием «Страсти» поделился терапевт Мария Ибадулоева. Более того, врач раскрыла, кто больше всего зависим от погодных изменений.

У большинства россиян есть проблемы со здоровьем, для которых «скачки» температуры несут угрозу — особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркивает терапевт. Все дело в увеличении нагрузки не только на сердце, но и на весь организм — особую роль играют магнитные бури и колебания атмосферного давления.

«Также в зоне риска находятся люди с заболеваниями суставов; болезнями легких и бронхов, иммунной системы, а также дети и пожилые», — объясняет врач.

Ибадулоева признала, что есть те люди, которые могут почти не почувствовать на себе никаких негативных последствий даже после внезапно выпавшего в мае снега. Однако и они могут столкнуться со слабостью — даже с головной болью.

Врач рекомендует спать не менее семи часов, сократить время, выделенное на физические и умственные нагрузки, а также чаще откладывать от себя сотовый телефон — прогулка на свежем воздухе тоже стоит не на последнем месте.

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале мая заморозки накрыли 85% территории Европейской части России, температура воздуха оказалась ниже почти восьми градусов, однако один из регионов тогда все же смог избежать аномального похолодания.