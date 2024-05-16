Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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Документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Прежде помощник Путина Юрий Ушаков заявлял журналистам, что документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Это совместное заявление — развернутый документ из 30 страниц. По словам Ушакова, там отмечается особый характер отношений двух стран, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двухсторонних связей, а также указывается ведущая роль Пекина и Москвы в формировании справедливого и демократического миропорядка.

Подписание документа состоялось после совместных переговоров лидеров в Пекине. Они прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. В общей сложности переговоры продлились примерно 2,5 часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин проведет в КНР два дня — 16 и 17 мая.