«Новая точка отсчета»: что станет с дипломами бакалавриата после его упразднения

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Изменения в российской системе образования произойдут в 2025 году.

Изменения в новой системе высшего образования в виде исключения бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени и не создаст проблем для тех, кто учится по данным программам сейчас. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский в беседе с ТАСС.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам. Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — объяснил он.

Могилевский добавил, что речь идет о «новой точке отсчета» в развитии национальной системы образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о грядущих изменениях в российском образовании. В частности, с 2025 года понятие «Бакалавр» перестанет существовать. По словам министра, в новой системе будет высшее образование и специализированное высшее образование. Магистратура при этом сохранится, но будет другой.