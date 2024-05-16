Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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По месту жительства подозреваемого проведены обыски.

В Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе у станции метро «Пионерская» на парковке торгового центра «Сити Молл». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Им оказался 34-летний бизнесмен, гражданин Армении. По его месту жительства правоохранительные органы провели обыски, был обнаружен и изъят травматический пистолет, принадлежащий другому лицу.

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу недалеко от станции метро «Пионерская» в Санкт-Петерубрге. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП — на парковке перед торговым центром (ТЦ) «Сити Молл».