Свет мой, зеркальце, скажи: звезды рассказали, как относятся к своей внешности

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Многие знаменитости серьезно относятся к своему внешнему виду. Тодоренко раньше смотрела в зеркало по четыре часа в день, а вот Лерчек очень редко.

Знаменитости не просто так следят за своей внешностью — им важно хорошо выглядеть, так как они почти постоянно находятся под прицелом камер. Российские звезды рассказали KP.RU, как часто проводят время перед зеркалом.

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что раньше часто «обезьянничала» перед зеркалом для того, чтобы научиться «владеть» своим лицом. Она не стремилась потешить самолюбие, а просто хотела работать с артикуляцией.

«Раньше много смотрелась, когда мне нужно было заниматься. Работала с артикуляцией, делала гимнастику, отрабатывала роли. Я смотрела на себя, немножко обезьянничала, разглядывала, как я выгляжу в тех или иных эмоциях», — поделилась Регина.

Во время учебы она могла проводить у зеркала около четырех часов. Однако сейчас она почти туда не смотрится.

Валерия Чекалина

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, много внимания уделяет внешности — в основном она смотрится в зеркало, когда умывается утром и вечером.

«Я очень заморочена на умывании лица, поэтому только в этот период, наверное», — узнали у звезды в KP.RU.

Яна Рудковская

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Продюсер Яна Рудковская призналась, что нечасто смотрится в свое отражение, ведь она и так знает, что отлично выглядит. Звезда никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, потому что всегда любила свою натуральную внешность.

«Я вообще не смотрю в зеркало, у меня на это нет времени и желания. Я такая, какая есть. Когда меня накрасили — я в конце посмотрела и побежала. Времени нет. И думать об этом не надо. Женщина хороша в любом возрасте. Особенно, когда она натуральная», — рассказала знаменитость.

Рудковская счастлива, что не изменила свое лицо с помощью пластических операций, ведь «стареть нужно красиво» — в пример она привела французскую киноактрису Брижит Бардо.

Севиль

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Севиль же наоборот много времени проводит у зеркала, в том числе и из-за репетиций. В одно время ей хотелось быть лучше, ведь никто не даст совета, «как ты сам себя можешь почувствовать».

«У зеркал я очень часто могла репетировать танцы или какую-то речь, как я стою, для того, чтобы со стороны увидеть больше», — поделилась исполнительница.

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