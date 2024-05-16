«Бесперспективно»: в Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии

Песков: РФ не расценивает саммит в Швейцарии как попытку урегулировать конфликт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im; 5-tv.ru

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Добавит ли результативности этому мероприятию участие Китая?

Россия не расценивает предстоящую конференцию в Швейцарии как серьезную попытку урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

«Эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно… Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно», — сказал он.

Песков считает, что, вероятно, эта конференция будет «пустой схоластикой» без перспектив получить значительный итог. По его словам, сбалансированный подход Китая может облагородить любую конференцию, но это не добавит данному мероприятию результативности.

Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток пройдет с 15 по 16 июня конференция. В нем примут участие главы государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что Москва не будет участвовать ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя». Министр также назвал ультиматумом решение не приглашать РФ на конференцию в Швейцарии.