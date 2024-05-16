Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Фото, видео: Sergey Bobylev / ТАСС; 5-tv.ru

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Главу РФ встретили под советскую песню «Подмосковные вечера» в исполнении оркестра.

Президент России Владимир Путин встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине. Между ними начались переговоры в узком формате.

Лидер РФ посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин проведет в КНР два дня — 16 и 17 мая. Помимо Пекина у него намечена поездка в Харбин, который считается самым русским городом в Китае.

Путин подъехал на встречу на российском лимузине «Аурус Сенат». Именно его президент выбрал для перемещения по Китаю.

Лидера РФ встретил Си Цзиньпин. Главы государств пожали друг другу руки и вместе пошли по красной дорожке под советскую песню «Подмосковные вечера» в исполнении китайских музыкантов.

Переговоры двух лидеров уже начались. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения и мировую повестку. Также главы государств планируют подписать ряд документов.