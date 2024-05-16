Школы вне закона? Почему во Владивостоке закрываются детские учреждения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Прокуратура выявила серьезные нарушения.

А во Владивостоке сразу нескольким школам грозит закрытие. Местная прокуратура выявила нарушения при оформлении прав собственности на земельные участки, где расположены учебные заведения.

Примечательно, что процедуры проводились еще в 1990-х, но проверить их правомерность надзорное ведомство решило только сейчас.

В результате сотни учеников рискуют 1 сентября оказаться у закрытых дверей своих школ, которых в регионе и так катастрофически не хватает. В ситуации разбирался корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

С высоты птичьего полета — один из современных районов Владивостока — Снеговая Падь. В яркие новостройки заселяются молодые семьи с детьми и тут же попадают в очередь… За место в школе.

Два учебных заведения еле справляются с нагрузкой. Классы, в которых больше 30-ти человек, учатся в две смены.

Новая школа на 1100 мест должна открыться в одном из микрорайонов Владивостока буквально в конце декабря. Вот территория, за моей спиной. По планам здесь уже должен быть каркас здания, но на строительной площадке нет, даже, рабочих, которые могли бы его возвести. Местные жители их не видели с прошлого года.

Стройка приостановлена судом на неопределенный срок по иску прокуратуры. В надзорном ведомстве нашли нарушения при заключении концессионного соглашения между администрацией Владивостока и застройщиком. И, когда теперь за этим забором появятся школьные классы, неизвестно.

«У нас две школы сейчас остановили строительство по решению прокуратуры, идут разбирательства. У нас есть граждане, которые предпочтут частную школу», — сообщила заместитель руководителя исполкома ОНФ в Приморском крае.

Ситуация обострилась настолько, что даже в частные школы теперь попасть сложно. Не говоря уж о муниципальных.

А ведь со своими партами в муниципальные школы из этого частного учебного заведения могут отправиться все 200 учеников. Родители бояться, что Владивостокскую международную среднюю общеобразовательную школу закроют после иска прокуратуры:

«Ранее по обращению жителей краевой столицы прокуратура провела проверку исполнения требования законодательства при переходе прав на объекты детского отдыха и оздоровления, по результатам которой для устранения выявленных нарушений предъявлены иски соответчиком по одному из которых является АНО ВМУ».

В советские годы здесь был детский лагерь «Юный Приморец». Он находился в ведении «Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота».

В 1992-м году предприятие приватизировали вместе с оздоровительным центром, а в нулевых — лагерь продали нынешним владельцам. Частная школа появилась в 2005-м, но процедура приватизации, которая произошла в 90-х заинтересовала прокуратуру — сейчас.

Появился иск в суд о признании договоров не действительными и признании права собственности на объекты бывшего пионерского лагеря.

Юристы предполагают: требование перевести частную собственность в муниципальную основано на указе президента от 10 января 1993 года. После этой даты было запрещено приватизировать социальные объекты, в том числе и детские лагеря. Но у юристов есть аргумент.

По мнению экспертов, если владельцы школы лишатся права собственности, то потеряют и лицензию на образовательную деятельность. А родители строят предположения, что будет с корпусами и тремя гектарами земли на берегу Амурского залива, когда они перейдут городским властям.

Передел территории сейчас шагает по Владивостоку. В суде несколько исков прокуратуры, в том числе о переводе земельного участка в муниципальную собственность и в центре города, где в советские годы тоже была школа. За судьбу своего учебного заведения в пригороде Владивостока боятся и ученики.

В конце 2023 года правительство России утвердило мастер-план, по которому во Владивостоке в течение семи лет должно появиться десять школ. Но пока со и стройками туго, и действующие учебные заведения с неоднозначной ситуации.