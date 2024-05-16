Мошенники начали предлагать выпускникам купить фейковые ответы на ЕГЭ
Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru
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Также абитуриентам приходят сообщения о якобы продаже бюджетных мест в вузах.
Накануне сдачи единого гос-экзамена и начала приемной кампании — в России активизировались мошенники. «Известия» выяснили, как чаще всего обманывают доверчивых выпускников и абитуриентов.
Особо популярной стала схема с якобы «продажей бюджетных мест» в российских вузах. Мошенники создают в мессенджерах фейковые страницы, и представляются членами приемных комиссий.
Гарантировать бюджетное место обещают, в среднем, за 200-300 тысяч рублей. При этом нередко просят установить вредоносные программы, которые затем могут украсть доступ к аккаунтам в соцсетях или Госуслугам.
Еще одна — уже классическая схема — с продажей ответов на ЕГЭ. За них просят небольшую плату, и подкрепляют ложными отзывами от выпускников, которые ранее якобы успешно покупали правильные ответы.
В Роскачестве пояснили, что ключи к ЕГЭ в принципе не могут попасть в свободный доступ, ибо создаются в закрытом помещении и под постоянным контролем.
Выпускников призывают сохранять бдительность, не доверять подозрительным сообщениям от неизвестных, усердно готовиться к экзаменам, а с вузами общаться только по официальным каналам, которые указаны на официальных сайтах.