Фото, видео: ROBERT GHEMENT / ТАСС; 5-tv.ru

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Он выступил с агитацией в поддержку своего кандидата на предстоящих выборах в стране, лишив идентичности другой народ.

Премьер-министр Румынии лишил молдаван собственной национальности! Марчел Чопаку заявил, что всеми силами будет оказывать помощь интеграции Молдавии в свою страну.

А его союзником будет Майя Санду — премьер Молдавии сейчас как раз баллотируется на второй срок. Именно поддержке действующего молдавского лидера — и было посвящено выступление его румынского коллеги.

Румынии поможет Республике Молдова, потому что в Молдове все являются румынами, и никем другим. Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны.

Это уже не первое острое заявление Марчела Чопаку, но впервые он высказался настолько откровенно — о том, чем именно считает соседнее государство. До сих пор он призывал к объединению двух стран — на равноправной основе и с учетом мнения всех жителей Молдавии.

В самой Молдавии — пойти на объединение двух стран готовы только треть населения, остальные же категорически против, а несколько сотен тысяч человек — и вовсе выступают за объединение с Россией.