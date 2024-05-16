Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Решение было принято по иску Генпрокуратуры.

Акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) передали в собственность государства. Такое решение принял Жуковский районный суд Калужской области, исходя из требований Генпрокуратуры РФ. Соответствующие материалы появились на сайте правосудного органа.

Ранее крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность России. Соответствующее решение по иску Генпрокуратуры РФ.

Помимо этого, в госсобственность перешли активы агрофирм «Южная» и «Ариант», а также предприятия «Центр пищевой индустрии — Ариант». При этом сообщается, что состав руководства компаний остался прежним.

«Кубань-Вино» является крупнейшим производителем винной продукции в России. В 2023 году компания выпустила 95,5 миллиона бутылок вина. Прежде фирма принадлежала группе компаний «Ариант».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.