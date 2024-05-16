Жителя Омской области посадили на 11 лет за убийство из-за куска сала

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Виновный жестоко расправился со своей жертвой.

Мужчину из города Тара в Омской области посадили за убийство знакомого. Причиной конфликта стал кусок соленного сало. Дело в том, что виновный заподозрил своего приятеля в краже продукта. Об этом деле сообщили в прокуратуре региона.

Оказалось, что 34-летний гражданин уже был неоднократно судим. Тарский городской суд Омской области признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

Собственно, сам конфликт из-за соленого сала произошел два года назад. Тогда мужчина избил своего знакомого и запер его в подвале дома. Через сутки он его задушил, но своего сала так и не получил.

Убийца скинул тело жертвы в яму уличного туалета. Родные погибшего обратились в полицию, и правоохранители начали розыск.

Оказалось, что убийство из-за куска сала — это не единственное преступление, которое совершил мужчина за последнее время. Он также сознался в поджоге сена жителя поселка Коренево, у которого был трудоустроен. Убийца причинил ущерб своему работодателю на сумму более 100 тысяч рублей.

Любителя сала приговорили к колонии строго режима на 11 лет, а также взыскали компенсацию за уничтожение сена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующее видео обнаружили в телефоне убившего жену Бишимбаева.