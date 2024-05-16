Тепло за окном: когда в Москве отключат отопление

В Москве отключат отопление с 17 мая

Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

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В воздухе установились положительные температуры, а значит пора прекращать подачу тепла в дома.

Отопление в столице России начнут отключать с 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Отключать отопление в Москве начнут 17 мая», — указано в сообщении.

Ведомство отметило, что решение перевести систему теплоснабжения на летний режим было принято из-за установления положительных температур воздуха на постоянной основе. Отопление нужно будет отключить примерно в 74 тысячах зданиях Москвы.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что сезон работы батарей завершился еще 29 апреля, но с 6 мая из-за аномальных холодов было принято решение снова дать тепло.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве отложили плановые отключения горячей воды. Произошло это также из-за аномальных майских холодов. Ранее начало профилактических мероприятий было запланировано на 14 мая.