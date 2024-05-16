Насморк у мужчины оказался жидкостью, вытекающей из мозга

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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Если бы медики вовремя не взялись за пациента, чем бы закончилась эта страшная история?

Врачам в подмосковном Жуковском удалось спасти мужчину, у которого через нос вытекала жидкость из мозга. О необычном случае рассказали на сайте Минздрава Московской области.

Оказалось, что в больницу 35-летний мужчина обратился с жалобой на течь из носа, возникающую при наклоне головы. Медики ему провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у него дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки в области передней черепной ямки.

«Прозрачный „насморк“ оказался ликвором — спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга», — отметили в Минздраве.

После беседы с пациентом врачи узнали — несколько месяцев назад при падении с шестиметровой высоты россиянин получил черепно-мозговую травму. Если бы мужчина и дальше продолжил терпеть неприятные ощущения, в будущем у него могла развиться инфекция в головном и спинном мозге.

«Хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция — соединительнотканная оболочка — бедренной мышцы пациента», — отметил врач-оториноларинголог Жуковской больницы Аветис Мартиросов.

После операции мужчина быстро пошел на поправку. Его уже выписали, и он проходит амбулаторное лечение.

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