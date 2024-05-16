Воля и вера: сколько времени нужно на восстановление после отказа от алкоголя

Фото: www.globallookpress.com / Lutz Wallroth

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Для человека, страдающего в прошлом от алкоголизма, этот срок может показаться вечностью.

Чтобы организм полностью восстановился после отказа от спиртного, должен пройти минимум год, заявил хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru он отметил, что главной проблемой в этом всем являются срывы.

Специалист рассказал, что за год болеющий может понять, что жизнь без алкоголя прекрасна. Кроме того, этого времени достаточно будет для восстановления внутренних органов.

«Главной проблемой останутся срывы. У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг „выпил — прокапался в больнице“. Лучше изменить круг общения и обходить „точки распития“: кафе, закусочные, лавочки в парке и так далее», — отметил Умнов.

Кроме того, не сорваться помогут физические упражнения и прогулки на свежем воздухе. А за соблюдением во время восстановительного периода должны следить близкие и родные пациента.

«Родные и друзья должны держать экс-алкоголика в ежовых рукавицах. Если потянуло на спиртное, лучше принять душ, побегать, погулять на улице, подняться несколько раз по лестнице, выполнить физические упражнения», — заключил он.

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