В России объявили в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии

Фото: Орехова Полина / ТАСС

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В отношении Эльмара Вахера и Урмаса Рейнсала возбудили уголовные дела.

МВД РФ объявило в розыск бывшего руководителя эстонской полиции Эльмара Вахера и экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу. Их карточки появились в ведомственной базе.

О статьях, по которым их разыскивают, не сообщается.

Помимо них полиция разыскивает мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюс Симе, мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускас и Лорета Масилюнене.

Ранее в России был объявлен в розыск экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Отмечается, что Воронченко разыскивается по статье УК РФ. Какое конкретно преступление ему инкриминируют — также не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Финляндии осквернили памятник советским солдатам.