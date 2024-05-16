В России объявили в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии
Фото: Орехова Полина / ТАСС
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В отношении Эльмара Вахера и Урмаса Рейнсала возбудили уголовные дела.
МВД РФ объявило в розыск бывшего руководителя эстонской полиции Эльмара Вахера и экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу. Их карточки появились в ведомственной базе.
О статьях, по которым их разыскивают, не сообщается.
Помимо них полиция разыскивает мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюс Симе, мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускас и Лорета Масилюнене.
Ранее в России был объявлен в розыск экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Отмечается, что Воронченко разыскивается по статье УК РФ. Какое конкретно преступление ему инкриминируют — также не уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Финляндии осквернили памятник советским солдатам.