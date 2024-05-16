Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Также были повреждены восемь домовладений и автомобиль.

Украинские нацисты обстреляли Шебекино в Белгородской области из реактивной систему залпового огня, в результате чего пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два мирных жителя пострадали: у одного мужчины ― осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины ― осколочное ранение спины», — указано в сообщении губернатора.

Гладков отметил, что раненные были госпитализированы. Им оказывается помощь.

Также сообщается, что украинский снаряд угодил в гараж на территории частного домовладения. На месте начался пожар. Всего пострадали восемь частных домов.

В распоряжении 5-tv.ru появились жуткие фото последствий обстрела ВСУ Шебекино. На снимках можно увидеть сгоревший автомобиль и поврежденный дом.

Сгоревший автомобиль после прилета в Шебекино. 5-tv.ru

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской.