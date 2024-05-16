Путин выбрал российский автомобиль «Аурус» для передвижения в Китае

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Азаров

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Ближайшие два дня российский лидер проведет в КНР.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Аэропорт он покинул на российском лимузине «Аурус» вместе со своим кортежем.

Глава РФ прибыл в Китай с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента и вступления в должность. У самолета его встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии.

Президент прошел по красной дорожке мимо роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».

На обновленной версии российского автомобиля «Аурус Сенат» Путин впервые появился на недавней инаугурации. В машине изменили оптику, решетку, бампер, капот и крылья. Причем авто модернизировали не только снаружи, но и внутри.

Впервые лидер РФ опробовал лимузин «Аурус» на предыдущей инаугурации, которая прошла в 2018 году. С тех самых пор президент выбирает российский автомобиль для своих деловых поездок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом.