Эффективная оборона: о чем говорил Путин на совещаниях в Кремле по военной теме

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Совещание Верховный главнокомандующий начал с объяснения, почему во главе оборонного ведомства теперь гражданский человек.

О том, что Россия пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине сегодня говорил президент, встречаясь с командующими военных округов. Именно от результативности вооруженных сил зависит мир.

Но армии нужна помощь! И Владимир Путин предлагает абсолютно новый подход к развитию оборонно-промышленного комплекса. Что будет с самыми секретными предприятиями нашей страны узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Совещание с командующими военных округов президент начал фактически с представления нового Министра обороны и объяснения, почему во главе оборонного ведомства теперь гражданский человек.

«Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 1980 годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%», — отметил глава государства.

В абсолютных цифрах это около 15 триллионов рублей. Сумма огромная, но она включает в себя не только военные траты. Это и оборонная промышленность, а значит, и рабочие места, зарплаты и заказы в гражданском секторе.

«Взаимоотношение между так называемыми „пушками“ и „маслом“, оно должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом. Кроме всего прочего, Андрей Рэмович в последнее время, по моему поручению, занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов», — сообщил президент.

И это развитие в том числе видно сейчас на поле боя. Особенно ярко на Харьковском направлении. За несколько дней там российская армия сразу в нескольких местах прорвала оборону ВСУ и расширила зону контроля.

На боевой же составляющей обновленного Минобороны президент остановился отдельно.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно. Поэтому вот этот блок боевой работы, который у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно и здесь никаких изменений не предполагается», — уточнил президент.

Остальная часть совещания, что и понятно, прошла в закрытом режиме. Сразу после разговор в намного более широком формате. Уже со всеми, кто представляет весь оборонно-промышленный комплекс, потому что успехи на поля боя напрямую зависят от работы в тылу.

«Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас, во всяком случае. Очень рассчитываю на то, что это все будет использовано. Сейчас — мы это много раз уже говорили — кто быстрее осваивает новейшие вооруженной борьбы, тот и побеждает», — отметил Путин.

В зале теперь уже секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности Антон Алиханов, помощник президента Алексей Дюмин. Все с недавних пор на новых должностях, напрямую связанных с безопасностью страны.

«Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции», — уточнил российский лидер.

Как и во время разговора с командующими военных округов, основная часть беседы прошла за закрытыми дверьми. Судя по вниманию, которое президент уделяет развитию как армии, так и неразрывно связанной с ней промышленностью, результаты работы новых министров должны появится уже в ближайшее время.