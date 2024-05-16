Власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо

Фото: Jan KroslГЎk / ТАСС

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Политик находится в критическом состоянии после покушения.

Власти Словакии считают, что нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо совершили по политическим мотивам. Об этом на брифинге заявил глава МВД Матуш Шутай-Эшток.

Министр внутренних дел отметил, что правонарушитель мог спланировать нападение почти сразу после выборов президента Словакии.

По данным местных СМИ, Фицо был введен в искусственную кому. Он находится в критическом состоянии. На операционном столе он провел боле трех часов.

Известно, что в премьера выстрелили несколько раз во время его визита в город Гандлова в 190 километрах от Братиславы. Политик получил ранения в живот, грудь и конечности. До больницы его доставали вертолетом. Врачи диагностировали у него кровоизлияние в брюшной полости.

Стрелявший задержан. По некоторой информации, им оказался 71-летний мужчина. Как считают политологи, он мог быть завербован Украиной. Злоумышленник заявил, что пошел на преступление из-за несогласия с политикой правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что напавшим на премьера Словакии Фицо мог быть известный писатель Юрай Чинтула.