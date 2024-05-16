Конец света близок? Ученые опубликовали шокирующие исследование о климате

Nature: лето 2023 года стало самым жарким за последние две тысячи лет

Фото: www.globallookpress.com / Davide Bonaldo

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За последние две тысячи лет произошли необратимые изменения.

Лето 2023 года стало самым жарким за последние две тысячи лет на Северном полушарии. Это очень сильно взволновало ученных. Исследователи из Кембриджского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце выяснили, что жаркое лето подтверждает серьезность глобального потепления и его влияние на климат Земли. Их работу опубликовало издание Nature.

Исследователи в своей работе использовали разные данные, включая палеоклиматические и исторические сведения, метеорологические записи и толщину годичных колец на деревьях, чтобы реконструировать климат Европы за последние две тысячи лет.

Используя полученные данные ученые определили колебания температур с античных времен. Также удалось определить, когда лето было очень жарким, а когда наоборот.

Самыми холодные летние периоды были в 536-м, 627-м, 1601-м и в 1642 году, а самые жаркие в 246-м, 282-м, 986-м и 1061-м.

Историческая норма в прошлом году была превышена на 1,2-1,4 градуса Цельсия и, соответственно, лето 2023 года стало самым жарким в истории. До этого рекорд был поставлен в 2016 году.

Ученые очень опасаются жары, которая стояла прошлым летом. Это в очередной раз подтверждает близость глобального потепления. Если выбросы парниковых газов не будут сокращены, то волны высокой температуры будут чаще накрывать Землю, а период засухи станет более продолжительным.

Авторы исследований отметили, что их результаты можно применять только к Северному полушарию. В Южном же надо продолжать работы, чтобы понять, как глобальное потепление влияет на климат на другой части Земли.

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