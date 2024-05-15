В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо

Фото: Geert Vanden Wijngaert / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По данным ведомства, врачи все еще продолжают бороться за его жизнь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще продолжает находиться на операционном столе. Его состояние критическое. Об этом сообщил глава МВД страны журналистам.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что врачи завершили операцию по спасению Фицо, его состояние стабильно, и он находится в сознании. Однако, согласно данным официального ведомства, это не так. Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что врачи продолжают бороться за его жизнь. Состояние политика оценивается, как критическое.

Министр внутренних дел республики также подчеркнул, что покушение на премьера было совершено «по политическим мотивам».

Покушение на политика случилось в пригороде Братиславы, куда он прибыл для участия в выездном заседании правительства. Он вышел к собравшимся, когда один из присутствующих открыл стрельбу.

Стрелявший в настоящее время задержан. Он заявил, что пошел на преступление из-за несогласия с политикой кабмина.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение и кому это может быть нужно.