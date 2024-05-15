Врачи завершили операцию по спасению премьера Словакии Фицо

Фото: Jan KroslГЎk / ТАСС

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Медики долгое время не могли остановить кровотечение.

Операция премьера Словакии Роберта Фицо прошла успешно, его состояние стабильно. Об этом сообщает местное телевидение.

Сообщалось, что у словацкого премьера после покушения открылось кровоизлияние в брюшной полости. Медики долгое время пытались остановить его — и успешно. Сейчас известно, что его состояние стабильно. Он находится в сознании.

Покушение на политика случилось в пригороде Братиславы, куда он прибыл для участия в выездном заседании правительства. Он вышел к собравшимся, когда один из присутствующих открыл стрельбу.

Стрелявший в настоящее время задержан. Он заявил, что пошел на преступление из-за несогласия с политикой правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение и кому это может быть нужно.