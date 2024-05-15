Белоусов обсудил с главой Минобороны Белоруссии военное сотрудничество

Фото: Насибулин Рамиль / ТАСС

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Коллеги провели переговоры по телефону.

Новый министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры по телефону со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

«Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений», — отмечено в публикации.

Обсуждению подверглись вопросы военного и военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии по линии военных ведомств.

Также сообщается, что министр обороны России подчеркнул особые отношения между вооруженными силами соседних государств. Кроме того, Белоусов пригласил Хренина приехать с визитом в Москву.

Накануне министр Белоруссии поздравил Белоусова с назначением на должность главы Министерства обороны России. Указ о назначении бывшего первого вице-премьера России на эту должность был подписан президентом РФ Владимиром Путиным накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны России связано с растущими расходами на военную составляющую. Об этом заявил президент Владимир Путин во время представления нового министра командующим войсками военных округов.