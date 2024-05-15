Заключенных в Британии начнут выпускать досрочно из-за переполненных тюрем

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Krenkel

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За последние 30 лет в стране число осужденных выросло вдвое.

Правительство Великобритании будет досрочно освобождать заключенных из-за переполненности тюрем, а также откладывать слушания по некоторым уголовным делам. Об этом сообщило агентство Reuters.

За последние 30 лет в Англии и Уэльсе количество заключенных выросло вдвое в результате увеличенных уголовных сроков и жесткого подхода к преступлениям насильственного характера, а также преступлениям, связанных с наркотиками.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что освобожденные будут находиться под строгим надзором. У них будут электронные метки. При этом преступники, осужденные за терроризм, сексуальное насилие, тяжкие преступления не будут рассматриваться как кандидаты на досрочное освобождение.

Прошлым летом количество заключенных в британских тюрьмах достигло рекордного уровня в почти 90 тысяч человек, что на 8% больше предыдущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что житель Британии получил самый короткий тюремный срок.