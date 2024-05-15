Больший урон ВСУ: как взятие Работино российской армией повлияет на ход СВО

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Населенный пункт взяли бойцы группировки «Днепр».

Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили и направили под свой контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Ход боев переломили бойцы группировки «Днепр». Мировые политологи уже назвали очередную победу российских сил ключевой и символической, способной повлиять на исход СВО.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов подчеркнул, что для армии ВС РФ контроль над Работино имеет, в первую очередь, практическое значение. Пока президент Незалежной всеми силами пытается создать видимость контроля, российские бойцы продолжают успешно выполнять свой долг.

«Символическими значениями увлекается украинская власть. Они там каждый очередной город объявляют неприступной фортецией, твердят о каких-то защитах. Мы к этому относимся со скепсисом, совершенно по-иному. Взят пункт, который позволяет нам развивать дальнейшее наступление. У нас не символы важны, а полное освобождение ДНР и ЛНР, а заодно и желание отодвинуть как можно даже посмотреть на могла на нашу территорию», — прояснил он.

По словам Светова, Работино с первых дней боевых действий считался ключевым пунктом для обеих сторон, но Россия проявила максимальную выдержку и сумела переманить госпожу Фортуну на свою сторону.

Штурм каждого такого пункта, как Работино, подчеркнул спикер, позволяет ВС РФ укреплять свои позиции и наносить армии врага еще больший урон.

«Мы взяли Работино — это важно, потому что это была важная и трудная задача. Мы видим, как ряд таких важных и трудных задач с мощно укрепленными пунктами, которые часто расположены на возвышенности, нами контролируется.

При каждом штурме таких пунктов решается задача нанести как можно больший урон ВСУ. Дальше открывается оперативный простор, который позволяет двигаться к главной цели — освобождению территории ДНР», — заявил Светов.

По словам политолога, Украина, лишившаяся еще одного опорного пункта, фактически оказалась в крайне незавидном положении, из которого у Киева нет выхода. Контроль над Работино позволяет российской армии переключить свое внимание на Славянск и Краматорск.

«Работино дает нам возможность двигаться и осуществлять следующие, приоритетные задачи. Впереди еще немало пунктов — и Славянск, и Краматорск. Впереди еще есть города, в которых есть мощные подземные сооружения, шахты. Все это наследие советского времени до недавнего момента затрудняло нам продвижение», — подчеркнул он.

На фоне череды тотальных неудач Киев поведет активную пропагандистскую войну, направленную на выклянчивание помощи у Запада и обесценивание успехов ВС РФ. Однако, по словам Светова, ложь правительства Незалежной уже вряд ли способна привлечь оставшиеся ресурсы на их сторону.

«Сейчас украинское командование делает заявления громкие, якобы они продвинулись куда-то там, переместились, сменили вектор. То командование ВСУ, которое бросает своих людей, то, о чем пишет западная пресса, то, что они творят со своими солдатами — это очень говорящая история. И в этот раз украинцы опять заявят слова о выравнивании линий, чтобы преуменьшить значение того, что мы взяли Работино, но это им уже не поможет», — сказал политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ столкнулись с колоссальными потерями при боях за Работино.