Блогер Влад А4 впервые стал отцом
Блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Как назвали малышку?
Блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Об этом пара рассказала в своих социальных сетях.
Влад показал трогательное фото с дочерью, которую назвали Оливией. Известно, что малышка родилась еще 8 мая, однако звездные родители рассказали о счастливом событии только сейчас.
Поклонники и известные личности поздравили пару в комментариях и выразили свои пожелания.
«Горжусь! Поздравляю!!!»;
«Будущая любимица миллионов. Девочка блогер. Поздравляю»;
Очень рада за вас. Желаю малышке крепкого здоровья», — написали они под постом.
Юлия Годунова также отметила, что Оливия появилась на свет в одной из московских клиник, ее вес составлял 4 килограмма, а рост — 55 сантиметров.
Блогер Влад Бумага также известен как А4. Он родом из Белоруссии. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.
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