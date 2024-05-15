Блогер Влад А4 впервые стал отцом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Как назвали малышку?

Блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Об этом пара рассказала в своих социальных сетях.

Влад показал трогательное фото с дочерью, которую назвали Оливией. Известно, что малышка родилась еще 8 мая, однако звездные родители рассказали о счастливом событии только сейчас.

Поклонники и известные личности поздравили пару в комментариях и выразили свои пожелания.

«Горжусь! Поздравляю!!!»;

«Будущая любимица миллионов. Девочка блогер. Поздравляю»;

Очень рада за вас. Желаю малышке крепкого здоровья», — написали они под постом.

Юлия Годунова также отметила, что Оливия появилась на свет в одной из московских клиник, ее вес составлял 4 килограмма, а рост — 55 сантиметров.

Блогер Влад Бумага также известен как А4. Он родом из Белоруссии. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

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