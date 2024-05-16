В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

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Окончательное решение должно быть принято до конца августа.

В России хотят запретить продажу энергетиков детям по всей стране. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас регионы могут вводить отдельные ограничения, но единого документа нет. А между тем врачи заявляют, что каждый второй молодой человек в России употребляет энергетики. И это далеко небезопасно. Корреспондент «Известий» Максим Облендер сейчас все расскажет.

Запрет, который работает, или запрет, который не работает? В Петербурге продавать энергетики несовершеннолетним строго запретили еще в 2019-м. Но купить их легко — в вендинговых автоматах.

Каждый такой пик на кассе может стоить компании штрафа до 50 тысяч рублей. Съемочная группа отправила подростков в несколько магазинов города. Подавляющее большинство, особенно крупных сетевых магазинов, все же перестраховываются и спрашивают паспорт.

В Москве до сих пор нет ограничений продажи энергетиков детям. Антон волновался, когда готовился к ЕГЭ, надо было учить, не спать. Как итог — отравление. Не спал в итоге, но только вот не от кофеина, а от боли.

«Я очень много пил энергетиков, каждый день — минимум два литра. И в один день мне стало очень плохо, в области живота, я был тревожным в этот момент, и я мог не спать неделю. Рекорд — это семь дней без сна. Максимум, один час поспать», — рассказал пострадавший.

Мы попросили почитать состав напитков детского врача. Это примерно две чашки зернового эспрессо или восемь чашек растворимого кофе. Плюс три ложки сахара — даже для взрослого много.

«Если у детей уже есть нарушения ритма сердца, они могут с одной баночки вызвать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, это и неврологические нарушения могут обостряться», — пояснила врач-педиатр Юлия Калинина.

Длинный перечень «побочек» — риск ишемии миокарда, сердечной недостаточности, головные боли, изжога, гастрит, нарушение сна.

Сегодня запрет на реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним действует в 65 регионах страны. Депутаты разработали федеральный законопроект. Все бутылки объемом больше полулитра вообще будут убирать из продажи. Спрашивать паспорт — станет нормой.

«Все больше производителей расширяют свою линейку и внедряют в нее энергетические напитки. 829 миллионов литров, это было в прошлом году, но каждый год у нас идет прирост на 20-30% к тому, что уже продавалось», — рассказала маркетолог Ната Акимова.

Случаи смерти, связанные с чрезмерным увлечением энергетиками, уже зафиксированы в Крыму и Кемеровской области. Но скоро этому должен быть положен конец. Запретить продажу тонизирующих напитков детям планируют по всей стране еще до начала нового учебного года.