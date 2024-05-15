Напавшим на премьера Словакии Фицо мог быть известный писатель Юрай Чинтула

Фото: Reuters / Radovan Stoklasas

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По информации СМИ, мужчине 71 год. Он был задержан на месте покушения.

Известный словацкий писатель Юрай Чинтула мог быть тем самым напавшим на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет еженедельник Plus 7 Dni.

По информации СМИ, Чинтула — писатель и поэт, является одним из основателей Литературного клуба RAINBOW. Мужчина был задержан на месте покушения. Также сообщается, что он стрелял из короткоствольного оружия, которое официально было зарегистрировано.

Известно также, что Чинтуле 71 год. Он является активистом либеральной партии в Словакии.

Мужчина открыл огонь из оружия, когда Фицо вышел к общественности после заседания кабмина. По информации СМИ, нападавший позвал его фразой: «Робо, иди сюда». После чего раздались выстрелы. По некоторым данным, Фицо получил ранения в конечности, грудь и брюшную полость. Политика экстренно доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Партия Фицо считает, что несколько часов будут решающими для жизни Фицо.

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после сообщений о покушении на премьера завершил поездку за рубеж и принял решение вернуться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал чудовищным нападением покушение на Роберта Фицо.