🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Дарья Евстрахина 128 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 мая, хороший день для того, чтобы говорить о важных вещах. Неважно, будете ли вы обсуждать с кем-то рабочие вопросы или делиться своими переживаниями. В любом случае вас выслушают очень внимательно, поймут и поддержат.

♈ Овны

Не решайте важные вопросы сегодня — для этого еще не настало подходящее время. Лучше подстраховаться — браться только за легкие дела, которые можно решить по щелчку пальцев. Внутренний голос стоит приглушить — сейчас он вас только путает. А вот к чужому мнению стоит прислушиваться, ведь вам могут дать очень эффективные советы. И не давайте никому надежду — можете не справиться с обещанным.

Космический совет: воздержитесь от незапланированных покупок, не тратьте деньги.

Тельцы

Проблем много, но некоторые из них прячутся, чтобы вылезти в неожиданный момент и спутать вам все карты. Поэтому стоит иметь план на несколько дней вперед — так вы можете вычислить некоторые неприятности, подготовиться к ним. Но не стоит уходить в пессимизм — лучше настраивайтесь позитивно. Это будет раздражать ваших врагов и поднимать настроение близким.

Космический совет: окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, это сильно упростит день.

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Близнецы

Деструктивные чувства сковали вас. Но спасти может группа поддержки — чаще общайтесь с родственниками, так вы сможете справиться и со страхами, и со стрессом. Сложностей в этот день будет очень много, и не всем вы сможете дать отпор. Так что просите помощи или совета у коллег — они не откажут. Призрак прошлого будет маячить на горизонте — приготовьтесь дать ему отпор, чтобы он не отравил ваше настоящее.

Космический совет: вероятность напрасных расходов слишком высока.

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Раки

Вселенная расставила ловушки, в которые очень легко угодить. Так что будьте осторожнее: продумывайте каждое слово и действие и смотрите по сторонам. Может встретиться призрак прошлого, и лучше проигнорировать его, чтобы не попасться на удочку и не вернуть его в свою жизнь. И больше общайтесь с родственниками — они не только поднимут настроение, но и помогут поверить в себя.

Космический совет: полезно сменить обстановку и отступить от привычного режима.

Львы

Правила игры в этот день важны. Если вы не будете их соблюдать, то очень быстро начнете тонуть в проблемах. Поэтому за что-то новенькое лучше не браться — можете не «вывезти». Постарайтесь не заходить за личные границы других людей, но и свои берегите. Навести чистоту стоит не только в делах, но и в окружающем пространстве. Обязательно избавьтесь от хлама — будет легче дышаться.

Космический совет: со всеми делами вы справитесь, проблемы обойдут вас стороной.

Девы

Настроение сегодня слишком «податливо» — на него могут влиять люди и ситуации. Так что держитесь подальше от негативно настроенных, чтобы не «заразиться». Дома могут поджидать конфликты, поэтому не спешите общаться с близкими. Лучший вариант — закрыться в комнате и провести весь вечер наедине с самим собой. Тем более вам нужно выспаться — завтра будет много работы.

Космический совет: побывайте в новом месте с любимым человеком.

Весы

Материальные проблемы не за горами, и сейчас стоит затянуть ремень потуже и отказываться от некоторых благ. Не волнуйтесь, это не затяжной период — совсем скоро вы сможете вновь позволять себе большее. Не выходите за рамки комфорта, иначе вляпаетесь в неприятную историю. Вообще, лучше уйти на второй план и наблюдать за событиями «из-за кулис».

Космический совет: удастся решить вопросы, из-за которых раньше было много разногласий.

Скорпионы

Да вам круто везет! Обязательно пользуйтесь теми возможностями, которые посылают вам звезды. Только продумывайте каждый свой ход, имейте крепкий сценарий не только на этот день, но и на будущее в целом, ведь от ваших действий сейчас зависит многое. Но придется поднажать, чтобы добиться своего. Если будет слишком сложно, можно подключить к делу друзей или коллег.

Космический совет: измените привычный график и действуйте спонтанно.

Стрельцы

Все так и норовят поиграть на ваших нервах. А вам, в свою очередь, стоит сохранять хладнокровие всеми способами. По этой же причине не стоит разговаривать налево и направо — легкий диалог может свернуть на тропу споров и разногласий. А там уже и до конфликта рукой подать. Опирайтесь на близких людей, если в какие-то моменты «не вывозите», они протянут руку помощи.

Космический совет: старайтесь найти компромисс, чтобы все остались довольны.

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Козероги

Помните, что медаль имеет две стороны, и когда одно идет в гору, другое скатывается с этой самой горы. Так что старайтесь контролировать абсолютно все. Конечно, это будет невыносимо сложно, но если немного поднажать, то вы со всем справитесь. Именно по этой причине и не стоит начинать сейчас что-то новое — можете «не вывезти». А вот закрывать старые проекты — лучший план на этот день.

Космический совет: тщательнее сегодня проверяйте всю документацию на работе, есть риск ошибки.

Водолеи

В вашу жизнь врывается хаос и переворачивает ваш дом вверх дном. А чтобы этого не произошло, стоит иметь крепкий план на этот день. Тогда будет куда меньше проблем и потерь. Нервов потратите вы, конечно, много, но сможете сохранить и карьеру, и отношения. На рабочих моментах скажется ваша неуверенность, поэтому старайтесь верить и в себя, и в будущее.

Космический совет: больше общайтесь сегодня, вам расскажут стоящие сплетни.

Рыбы

Напряженных моментов сегодня пруд пруди. И чтобы не рассорится со всеми вокруг, важно проявлять великодушие и дружелюбие. Внутри вас этого как раз очень даже много. Хотя конкуренты и активизировались, мериться силами звезды не советуют — можете выйти из этого боя проигравшим, да и время потратите немало. Вечером лучше сбавить обороты и отдохнуть за интересной книгой.

Космический совет: придется взять часть обязанностей другого человека и помочь ему.

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