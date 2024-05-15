«Не попадемся»: Эрдоган заявил, что знает готовивших госпереворот «кукловодов»
Эрдоган после сообщений о госперевороте заявил, что знает кукловодов
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Турецкий лидер связал с запрещенной организацией предполагаемых заговорщиков.
Турецким властям прекрасно известно, кто готовил заговор. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте после сообщений о попытке госпереворота.
«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, — это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие», — сказал он.
Эрдоган, говоря о предполагаемых заговорщиках, указал на запрещенную в Турции организацию FETÖ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган провел экстренное собрание после предупреждения о госперевороте. Насчет готовящегося мятежа его предупредил глава партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.
В Турции начали массово увольнять полицейских, которых обвиняют в связях с некой преступной организацией. Бахчели отметил, что при потенциальном госпервороте нельзя обойтись только отстранением небольшого количества правоохранителей.