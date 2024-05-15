Премьер Словакии Фицо получил несколько ранений в грудь и живот
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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; Из открытых источников; 5-tv.ru
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Его состояние, по информации СМИ, тяжелое. Политика доставляют в больницу.
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо оценивается как тяжелое. По информации еженедельника PLUS 7 DAYS, политик получил от двух до трех ранений в конечности, грудь и живот.
Покушение на Фицо, по информации СМИ, было совершено после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Неизвестный крикнул ему: «Робо, иди сюда» и открыл огонь.
В настоящее время Фицо доставляют в больницу.