СМИ заявили о покушении на премьера Словакии Фицо, он ранен в ходе стрельбы

Премьер Словакии Фицо ранен во время стрельбы после заседания кабмина

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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По предварительным данным, неизвестный открыл огонь после заседания кабмина страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате нападения неизвестного с оружием. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

По предварительной информации, стрельба произошла после заседания кабмина страны, когда Фицо вышел к общественности. В настоящее время политика везут в больницу. По информации СМИ, Фицо ранен в брюшную полость.

Сообщается, что открывший стрельбу уже задержан правоохранителями. Других подробностей пока не приводится.