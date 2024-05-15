Кремль назвал командующих Московским и Ленинградским военными округами Сегодня, 16:36 Евгения Романова 47 47 Лапин в материале Кремля указан как командующий войсками Ленинградского ВО

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Президент России сегодня провел с ними встречу, на которой представил нового министра обороны Андрея Белоусова.